A7: Lamborghini Huracan fährt in Mittelleitplanke

Aalen. Auf der A7 zwischen Aalen/Westhausen und Ellwangen in Richtung Würzburg ist ein Auto am Sonntagnachmittag in die Mittelleitplanke nach der Auffahrt Aalen/Westhausen gefahren. Verletzte gibt es laut ersten Informationen der Polizei keine. Weitere Details zum Unfall sind derzeit noch unklar. Diese Meldung wird aktualisiert.