Nicht gestrichen, sondern verschoben

Bopfingen. Corona macht den Kulturplanern im Rathaus einen Strich durch die Rechnung. Für einige Veranstaltungen gibt es aber Ersatztermine. So wird die Bopfinger Mundartbühne mit „Vivid Curls“ nun am 26. März 2021 über die Bühne gehen. Sky du Mont schafft es hoffentlich in diesem Jahr noch zu seinem Gastspiel in Bopfingen. Die Lesung wurde auf den 30. Oktober 2020 verlegt. Nico Santos erobert gerade die Herzen in der TV-Show „Das Tauschkonzert“. Er sollte Star der Summer Vibes 2020 sein. Nun spielt er die Summer Vibes 2021 und zwar am Samstag, 17. Juli 2021. Die Tickets für alle Veranstaltungen behalten ihre Gültigkeit.