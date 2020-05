Blau und Gelb dominieren im Kreisel

Verkehr Mitarbeiter des städtischen Bauhofs Oberkochen verleihen dem Kreisverkehr beim interkommunalen Gewerbegebiet ein neues Erscheinungsbild. Was das Band mit den blauen Glassteinen symbolisiert.

Oberkochen

Der Kreisverkehr am Eingang zum interkommunalen Gewerbegebiet Oberkochen wurde in den vergangenen Wochen neu gestaltet. Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs setzten dabei im Auftrag des Zweckverbands „Interkommunales Gewerbegebiet Oberkochen-Königsbronn“ einen Entwurf des Königsbronner Ortsbaumeisters Jörg Bielke um.

Ein Band aus blauen Glassteinen bildet die geschwungene Achse des Kreisverkehrs, die ihn in zwei Hälften teilt und gleichzeitig verbindet. Das Band symbolisiert zum einen die Brenz, die in Königsbronn entspringt, und zum anderen den Kocher, der in Oberkochen als Quelle zu Tage tritt. Es ist zugleich Symbol für die Europäische Wasserscheide, die zwischen den beiden Orten liegt.

Die beiden Hälften des Kreisverkehrs wurden von Bauhofmitarbeiter Wilfried Dengler mit blauen und gelben Blumen und Stauden – den Stadtfarben Oberkochens – bepflanzt. Blau blühen Hibiscus, Bartblume, Agastache (Duftnessel) und Storchschnabel, und gelb blühen das Mädchenauge und Staudensonnenblumen.

„Ein kreativer und dennoch kostengünstiger Entwurf, der mit sparsamen Mitteln zu einem effektvollen Hingucker werden wird“, meint die Oberkochener Stadtverwaltung.