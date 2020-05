Ein freundlicher Wochenstart

Am Montag gibt es auf der Ostalb erneut viel Sonnenschein bei maximal 20 bis 24 Grad. 20 Grad werden es in Neresheim, 21 in Bopfingen, 22 in Ellwangen, 23 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 24 Grad. In der Nacht zu Dienstag ist es meist klar oder nur locker bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei 8 bis 4 Grad. Am Dienstag tagsüber wechseln sich Sonne und Wolken ab, maximal 24 Grad. Im weiteren Wochenverlauf scheint ebenfalls ausgiebig die Sonne. Die Spitzenwerte liegen um 25 Grad. Der Sommer im Mai gibt nun also für mindestens ein paar Tage Gas.