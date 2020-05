150 bei Corona-Demonstration vor dem Rathaus

Aalen. Nicht Tausende, wie in anderen Städten, aber geschätzt 150 Menschen haben am Samstag auch in Aalen protestiert gegen die Grundrechts-Einschränkungen der Politik in der Corona-Krise. Vor allem gegen Mundschutz-Masken, gegen die beabsichtigte Impfpflicht und gegen die geplante Corona-App. Initiator und Sprecher war Peter Lohse, Mitglied der Atlas-Initiative, der sich wiederholt auf das Internet als Quelle seines Wissens berief. Die Demo – bereits die zweite dieser Art in Aalen – verlief friedlich. Die Polizei musste nicht eingreifen. UW