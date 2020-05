Unbekannter bedroht drei Männer mit Waffe

Michelbach an der Bilz. Wie die Polizei mitteilt hat ein unbekannter Mann in Michelbach an der Bilz (Landkreis Schwäbisch Hall) am Samstagabend drei Männer mit einer Waffe bedroht. Die drei 19-, 20 und 22-jährigen Männer waren gegen 22 Uhr im Bereich Schloßgarten spazieren, als der Unbekannte Ihnen entgegenkam uns mit ihnen zunächst in einen verbalen Streit geriet. Im Verlauf dessen zog der Unbekannte eine silberne Schusswaffe und richtete diese auf die Männer. Nachdem der 22-Jährige seine Begleiter angewiesen hatte, die Polizei zu informieren, flüchtete der Unbekannte. Zeugen wurden durch das Geschrei auf den Vorfall aufmerksam und konnten den Mann auf seiner Flucht noch sehen.

Bei dem Unbekannten handelt es sich um einen etwa 180cm großen, 35-40 Jahre alten Mann mit dünner Statur. Er hatte einen rasierten Kopf und einen Dreitagebart. Er trug eine dunkle Hose und eine braune Jacke. Der Mann sprach akzentfrei Deutsch.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Hinweise auf den Unbekannten unter Telefon (0791) 400-0.