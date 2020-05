Stoff ist nicht mehr aufzuholen

Im besten Fall bringt die Schulöffnung in dieser Form nichts, schlimmstenfalls sorgt sie für eine unnötige Ausbreitung des Corona-Virus. „Jeder Schüler soll vor den Sommerferien wieder zur Schule kommen“, sagen die Kultusminister. Die armen Schüler, die unter diesem Aktionismus leiden müssen. Nach dem entsprechenden Vorschlag der Kultusminister sollen die Schüler zur Not tageweise zum Unterricht kommen. Bei der kurzen Zeit, die bis zu den Sommerferien bleibt, muss man fragen, was das bringen soll. Man muss sich vor Augen halten, dass die Schüler seit Monaten nicht mehr in der Schule waren und eine gewaltige Menge an Unterrichtsstoff verpasst haben. Der ist in einigen Tagen nicht mehr aufzuholen und nach den Sommerferien sowieso wieder vergessen.

Ich halte es daher für sinnvoll, den Unterricht für Schüler der Oberstufe wieder aufzunehmen. Aber für die Unter- und Mittelstufe sollte der Unterricht ausgesetzt bleiben.