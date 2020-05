Autokino auch in Aalen

Aalen. Nach Ellwangen und Heidenheim ist jetzt auch in Aalen ein Autokino geplant. Das teilt der Kinopark Aalen im Internet mit. Demnach sollen von Donnerstag, 4. Juni, bis Sonntag, 28. Juni, auf dem Kinopark Areal Filme gezeigt werden. Weitere Details dazu sind noch nicht bekannt. In Heidenheim läuft das Autokino mit großem Erfolg, in Ellwangen ist die Premiere am 21. Mai bereits ausverkauft.