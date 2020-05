Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

6.45 Uhr: Auch an diesem Dienstag wird die Ostalb von der Sonne verwöhnt. Die Temperaturen liegen zwischen 20 und 24 Grad. Die Spitzenwerte gibt es rund um Schwäbisch Gmünd, wie unser Wetterblogger Tim Abramowski weiß. Die weiteren Aussichten hat er wie immer in seinem Blog parat.

6.30 Uhr: Fünf Jahre ist es her, dass S. in Bettringen über Wochen Brände gelegt hat. Am gestrigen Montag hat das Landgericht in Ellwangen entschieden, dass der mittlerweile 42-Jährige in vier Wochen freikommt. Dann hat er seine fünfjährige Freiheitsstrafe verbüßt - davon hat er drei Jahre in der Psychiatrie verbracht. Redakteurin Julia Trinkle war bei der Verhandlung dabei.

6.15 Uhr: Auch die Züge rollen pünktlich los - keine Verspätung von der Bahn gemeldet. Der Zugverkehr scheint aus dem Corona-Modus zu kommen. Verkehrsminister Hermann zeigt sich mit der Qualität des Notangebots zufrieden. Doch bis zum Normalbetrieb dauert es noch etwas.

6.05 Uhr: Starten wir mit einem Blick auf die Straßen der Ostalb am Dienstagmorgen: Keine Staus zu melden. Kommen Sie gut an Ihr Ziel.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Andrea Trajanoska begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.