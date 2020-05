Betrunkener verteilt gelbe Säcke auf der Straße

Aalen. Ein 34-Jähriger wurde am frühen Dienstagmorgen von Beamten des Polizeireviers Aalen in Gewahrsam genommen. Der betrunkene Mann hatte gegen 4 Uhr in der Walkstraße Baustellenschilder umgeworfen und in der Stuttgarter Straße eine Vielzahl von gelben Säcken auf der Fahrbahn verteilt, wie die Polizei mitteilt. Da mit weiteren Störungen zu rechnen war, wurde er bis zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen.