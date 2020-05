Betrug: 77-Jähriger bezahlt falschen Gewinn teuer

Schwäbisch Gmünd. Ein 77-Jähriger wurde Opfer eines Telefonbetrugs. Wie die Polizei mitteilt, erhielt der Senior zwischen dem 9. und 12. Mai mehrere Anrufe von einer angeblichen Finanzbehörde in Berlin. Dem gutgläubigen Mann wurde mitgeteilt, dass er insgesamt 140.000 Euro bei einem Gewinnspiel gewonnen habe. Laut Anrufer müsse der 77-Jährige für Zustell- und Transportkosten des Geldes selbst aufkommen. Die dafür fällige Summe sollte er per Google-Play Gutscheincodes bezahlen. In der Folge übermittelte der Mann fernmündlich die Codes im Wert von 7.100 Euro.

Generell gilt: