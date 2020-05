Photovoltaik-Anlage im Freibad Spiesel ist installiert

Ortschaftsrat Als 20. Photovoltaik-Anlage der Ostalb Bürger Energie (OBE) gehen demnächst die neu installierten Sonnenkollektoren auf dem Dach des sanierten Eingangsgebäudes am Spiesel-Freibad in Wasseralfingen ans Netz. OB Thilo Rentschler verschaffte sich jüngst einen Überblick über die Umbauarbeiten. Am Dienstagabend taten es ihm Wasseralfingens Ortschaftsräte gleich. Das Foto zeigt die OBE-Vorstandsmitglieder Hans-Peter Weber und Norbert Saup sowie Stadtwerke-Geschäftsführer Christoph Trautmann und OB Thilo Rentschler. Die Anlage, die im Besitz der OBE bleibt und auch von der Genossenschaft betrieben wird, soll rund 98 000 kWh Strom pro Jahr liefern. Investiert wurden rund 85 000 Euro. Die Anlage soll etwa 62 Prozent des Strombedarfs des Freibads decken. Komplettiert wird sie durch ein Blockheizkraftwerk. Wann und ob das Bad in dieser Saison noch öffnet, ist fraglich. „Wir tun alles dafür, dass wir zumindest provisorisch öffnen können, sobald es die Vorgaben erlauben“, so Trautmann, mas/Foto: privat