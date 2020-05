Feiertag Die Aalener Musikvereine schicken einen Gruß an alle Väter.

Aalen. Coronabedingt ist dieses Jahr vieles anders. Da kommenden Donnerstag, 21. Mai, der Vatertag nicht wie üblich gefeiert werden kann, verschicken die Musikvereine Aalens wieder – wie schon zum Muttertag – einen kleinen digitalen musikalischen Gruß. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Um 11 Uhr am Donnerstag wird auf der Homepage der Musikschule Aalen (www.aalen.de/musikschule) ein digitaler Frühschoppen veröffentlicht. Alle Blasorchester freuen sich über zahlreiche Gäste in diesem digitalen „Biergarten“, heißt es in der Pressemitteilung.