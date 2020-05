Zeitung in Zeiten von Corona: Jetzt mitmachen bei unserer Umfrage

Aalen. Die Coronakrise hat nicht nur das Leben aller, sondern auch die Berichterstattung in unseren digitalen und gedruckten SchwäPo-Kanälen maßgeblich beeinflusst. Deshalb haben wir die aktuelle Projektarbeit unserer Studentin Carina Reichert zum Anlass genommen, herauszufinden, was unseren Leserinnen und Lesern gut gefällt und was es vielleicht noch zu verbessern gibt. Carina Reichert studiert Marketing Management im zweiten Semester an der Dualen Hochschule in Heidenheim. Ein Teil ihrer Projektarbeit ist eine Leser-Umfrage, bei der Sie uns als Leserin und Leser Ihre persönliche Meinung zur SchwäPo mitteilen können. Kritik ist erwünscht und darf ebenfalls gerne geäußert werden. Sie unterstützen damit auch unsere Studentin bei ihrer Projektarbeit. Teilnehmen können Sie über den folgenden Link, der Sie zur Umfrage führt: https://www.umfrageonline.com/s/2b5076f