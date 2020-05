Viel Sonnenschein am Vatertag

An Christi Himmelfahrt gibt es viel Sonnenschein bei maximal 20 bis 24 Grad. 20 Grad gibt es in Neresheim, 21 in Bopfingen, 22 in Ellwangen und 23 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd werden 24, örtlich auch 25 Grad erreicht. Noch etwas wärmer wird es am Freitag - bis zu 26, örtlich auch 27 Grad. Es wechseln sich Sonne und teils dichte Wolken ab. Am Samstag ist es erst noch lange trocken und teilweise zeigt sich die Sonne. Spätestens am Nachmittag wird es nass. Die Spitzentemperatur liegt bei 23 Grad. Der Sonntag bringt uns eine Mischung aus Sonne und Wolken, maximal 22 Grad.