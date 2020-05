Heidenheim: Fußgängerin von Lkw erfasst

Heidenheim. Schwere Verletzungen hat eine 93-jährige Frau erlitten, als sie als Fußgängerin von einem Lkw erfasst wurde. Zugetragen hat sich dieser Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Heidenheim, meldet die Polizei. Die Frau wollte an der Einmündung Eugen-Jäckle-Platz zur Schnaitheimer Straße die Fahrbahn überqueren. Laut der Polizeiinformationen überquerte die Seniorin die Straße trotz roter Ampel und prallte dann seitlich gegen einen anfahrenden Lkw. Das Hinterrad des Schwerlastfahrzeuges erfasste die Fußgängerin und verletzte diese schwer. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde die Frau in eine naheliegende Klinik gebracht. Ein Sachschaden entstand durch den Unfall nicht.