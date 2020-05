Vorfahrt missachtet: 7000 Euro Schaden

Bopfingen-Kirchheim am Ries. Weil eine 44-jährige VW-Lenkerin in Kirchheim am Ries die Vorfahrt missachtete, ereignete sich am Mittwochabend ein Verkehrsunfall bei dem zwei Autos zusammenstießen. Laut Polizeiinformationen hat sich der Unfall bei der Einmündung zur Lange Straße ereignet. Als die VW-Lenkerin von der Troggasse in die Einmündung zur Lange Straße nach rechts einbog stieß sie mit einer 40-jährigen Mercedes-Lenkerin, die in der Lange Straße in Richtung Pflaumloch fuhr, zusammen. Bei der Kollision entstand ein Schaden von 7000 Euro.