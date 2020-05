Fellbach: 10-jähriger Junge vermisst 

Fellbach. In Fellbach wird seit Mittwochabend ein 10-Jähriger vermisst. Laut Polizeiinformationen hat der Junge gegen 21 Uhr nach einem Streit sein Wohnhaus unbemerkt verlassen. Die Suche mit Polizeihubschrauber und der Rettungshundestaffel des Rems-Murr-Kreises verliefen bisher ohne Erfolg. Es liegen bislang keine Hinweise auf eine Straftat vor. Allerdings ist zu befürchten, dass sich der 10-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Möglicherweise ist der Junge mit dem Zug in den Bereich Ulm/Neu-Ulm unterwegs.

Die Polizei gibt folgende Personenbeschreibung bekannt:

Der Junge ist 10 Jahre alt, schlank und circa 145 cm groß. Er hat braunes kurze Haare und trägt einen Ohrring am rechten Ohr. Er trägt vermutlich grüne Nike Turnschuhe und eine kurze Hose in blau oder weiß. Ebenfalls hat er eine graue Sporttasche, einen grauen Rucksack und einen "Kühlrucksack" bei sich.

Hinweise zum Aufenthaltsort werden an das Polizeirevier Fellbach unter Tel.: 0711 57720 oder jede sonstige Polizeidienststelle erbeten.