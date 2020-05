Musikalische Vatertagsgrüße

Aalen. Musik zum Mitschunkeln klingt aus den heimischen Lautsprechern am Vatertag. Die Musikvereine Unterkochen, Waldhausen, Fachsenfeld, Dewangen, Ebnat und die SHW Bergkapelle haben sich gemeinsam mit dem städtischen Orchester Aalen und der Musikschule Aalen zur Feier des Tages etwas ganz Besonderes überlegt, damit auch in Zeiten von Corona Bierzeltfeeling aufkommen kann. Mit einem digitalen musikalischen Gruß richteten sich die Musikvereine an alle Väter, die in diesem Jahr den Vatertag etwas anders feiern müssen als sonst.

Um 11 Uhr wurde der musikalische Frühschoppen online veröffentlicht. Ob im Feld, zu Hause oder im Garten neben einem Bollerwagen, die Musikerinnen und Musiker haben in einem Film ihr Vatertags-Ständchen zusammengeschnitten. Unter anderem haben die Musiker und Musikerinnen „Auf der Vogelwiese“ gespielt.