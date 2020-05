Am Freitag scheint immer wieder die Sonne

Der Freitag wird der sommerlichste Tag der Woche. Die Spitzenwerte liegen bei 22 bis 26 Grad. 22 Grad werden es in Neresheim, 23 in Bopfingen, 24 in Ellwangen, 25 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 26, örtlich auch 27 Grad. Das Wetter wird recht ordentlich. Es wechseln sich Sonne und teils dichte Wolken ab. In der Nacht zu Samstag ist es meist bewölkt. Es wird eine sehr laue Nacht. Erst gegen morgen kühlt es auf 16 bis 13 Grad. Der Samstag startet erst noch trocken und teilweise zeigt sich auch mal die Sonne. Spätestens ab Mittag tauchen von Westen her Regenwolken auf. Die Höchsttemperatur liegt um 20 Grad. Sobald uns der Regen erreicht, kühlt es deutlich ab. Am Sonntag wird das Wetter schon wieder freundlicher. Es wechseln sich Sonne und teilweise auch mal dichtere Wolken ab. Die Höchsttemperatur liegt bei maximal 21, örtlich auch 22 Grad. Zu Beginn der neuen Woche scheint ebenfalls häufig die Sonne.