Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

6.40 Uhr: „Es muss ja irgendwann mal sein - denn in der Kommunalpolitik ist man nie fertig“, sagt Werner Jekel und gibt bekannt, dass er sich ein viertes Mal nicht um den Chefsessel im Schechinger Rathaus bewerben wird. Seine Amtszeit, es ist die dritte Amtsperiode, endet am 31. Oktober - nach 24 Jahren.

6.25 Uhr: Das Ellwanger Autokino setzt Maßstäbe, auch wenn jetzt vielerorts solche Angebote aus dem Boden schießen. Die Organisation ist perfekt, vom Booking über die Bild- und Tontechnik bis zum Catering. Der Schießwasen bietet viel Platz für schnelle Zu- und Abfahrt. Die Vorstellung für die gestrige Premiere des neuen "Tatort"-Films war schnell ausverkauft.

6.15 Uhr: Gute Nachrichten für Zugreisende: Die Bahn meldet für die nächste Stunde keine Verspätungen.

6.05 Uhr: Starten wir mit einem Blick auf die Straßen der Ostalb an diesem Brückentag: Keine Staus zu melden. Kommen Sie gut an Ihr Ziel.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Freitag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Andrea Trajanoska begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.