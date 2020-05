Streit endet in Tätlichkeiten

Ellwangen. Zwischen einem 31-Jährigen und einer Gruppe bislang unbekannter Personen kam es am Donnerstag gegen 2 Uhr in der Bahnhofstraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, die dann in einer Prügelei endete. Das teilt die Polizei mit. Die Hintergründe seien noch nicht bekannt.

Aussagen des 31-Jährige zufolge schlug einer der Unbekannten mit einer Glasflasche auf ihn ein. Als er am Boden lag, traten wohl mehrere Personen auf ihn ein. Der 31-Jährige erlitt eine Platzwunde unterhalb des Auges und mehrere Prellungen und Schürfwurden. Die Angreifer entfernten sich daraufhin von der Örtlichkeit. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde festgestellt, dass bei der Auseinandersetzung auch eine Glasscheibe eines Gebäudes in der Bahnhofstraße beschädigt wurde.



Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und / oder sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ellwangen, Tel.: (07961) 9300 in Verbindung zu setzen.