Erneut brennende Parkbank in Oberkochen

Bereits vor drei Wochen zündeten Unbekannte an der gleichen Stelle eine Sitzbank an

Oberkochen. Wie die Polizei mitteilt hat eine Parkbank in der Heidestraße gebrannt. Am Freitag gegen 1.40 Uhr teilte eine Anwohnerin den Rettungskräften mit, dass es im Waldstück Tierstein brennt. Vor Ort wurde festgestellt, dass eine Parkbank in der Heidestraße brannte. Das Feuer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Oberkochen, die mit 18 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort war, gelöscht. Bereits vor etwa drei Wochen war von Unbekannten an der gleichen Stelle eine Sitzbank angezündet worden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: (07361) 5240.