Autokino startet in Schwäbisch Gmünd

Schwäbisch Gmünd. Aufgrund der aktuellen Lage mussten die Traumpalast-Kinos ihre Türen schließen und den Spielbetrieb vorübergehend einstellen. Dennoch soll es demnächst wieder großes Kino in Schwäbisch Gmünd geben: Die Lochmann Filmtheaterbetriebe planen in Zusammenarbeit mit der Touristik und Marketing GmbH Schwäbisch Gmünd ein Autokino auf dem Nepperbergparkplatz Schwäbisch Gmünd, heißt es jetzt in einer Pressemitteilung. Ab kommenden Freitag, 29. Mai, sollen hier zwei Wochen lang mindestens zwei bis drei Vorstellungen pro Tag gezeigtwerden. Vor der großen LED-Leinwand, die auch bei Tageslicht ein sehr gutes Bild ermöglicht, finden bis zu 120 Autos Platz.

Auf dem Programm stehen beliebte Filme der letzten Wochen für jedes Alter und jeden Geschmack. Tickets gibt es ab sofort und ausschließlich online, so dass ein kontaktloser Eintritt möglich ist, unter www.autokino-schwaebisch-gmuend.de. Auch Kinosnacks stehen in Form von zwei Menüs zur Vorbestellung beim Ticketkauf zur Verfügung. Die online vorbestellten Popcorn, Nachos und Softdrinks werden am Einlass verteilt.

Mitte Mai war der Standort Nepperberg bereits Teil einer Diskussion im Gmünder Gemeinderat, bei der es unter anderem um Lärm und Müll ging.



Nachdem die Lochmann Filmtheaterbetriebe bereits in Schorndorf mehr als zwei Wochen erfolgreich zum Autokino eingeladen haben, freuen Heinz und Marius Lochmann nun besonders, dass dieses Angebot nun seine Fortsetzung in Schwäbisch Gmünd findet: „Endlich wieder großes Kino in Schwäbisch Gmünd! Das besondere Flair des Autokinos bietet gerade in diesen schwierigen Zeiten

eine tolle Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen und schöne Stunden mit Familie oder Freunden zu verbringen.“