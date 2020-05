Die Natur mit der Kamera entdecken

Aalen. „Noch vier Wochen läuft der Fotowettbewerb ‘Natur findet Stadt’“, sagt BUND-Mitglied Karl-Heinz Rieger. „Zeigt in euren Fotos, wie Tiere und Pflanzen nicht nur in Wald, Feld und Flur vorkommen, sondern auch mitten in der Stadt. Beobachtet unsere tierischen Mitbewohner und die Pflanzenwelt in der vom Menschen geschaffenen Umgebung. Haltet mit der Kamera die Eindrücke fest und schickt uns eure besten Fotos zu diesem Thema“, erklärt Rieger. Aus den Fotografien wähle die Jury aus drei Altersklassen die besten Fotografien aus. In Zusammenarbeit mit „Aalen City aktiv“ werden diese in der Innenstadt in Schaufenstern ausgestellt.

Das gibt’s zu gewinnen:

einen Segelflug, gesponsert von der Kreissparkasse Ostalb.

gesponsert von der Kreissparkasse Ostalb. Eintrittskarten für den Schwabenpark, gesponsert von der Schwäbischen Post.

für den Schwabenpark, gesponsert von der Schwäbischen Post. Vogelhäuschen von den Naturschutzverbänden.

von den Naturschutzverbänden. Thermalbad-Gutscheine, gesponsert von den Stadtwerken.

Pro Person ist die Einsendung von bis zu drei Fotografien möglich. Die Fotos sollen eine kurze Bildbeschreibung ergänzen, die Antwort auf folgende Fragen bietet: Was ist zu sehen? Wo wurde das Foto aufgenommen? Wie war die Aufnahmesituation? Die eingereichten Digitalfotos sollten eine Mindestgröße von 5 MB bis max. 10 MB haben.

Der Einsendeschluss ist am Sonntag, 14 Juni. Fotos per E-Mail an Bundesfreiwilligendienst@bund-aalen.de.