Gottesdienst am Kocher kann wieder gefeiert werden

Glaube Nach längerer Auszeit ist nun auch der Gottesdienst am Kocher, das junge Gottesdienstformat der evangelischen Kirchengemeinde, wieder da. Zahlreiche Christen aus Aalen und Umgebung feierten mit Hans-Joachim Frasch und Prädikantin Elke Hiesinger ein Glaubensfest mit Lobpreis und Segensangeboten im evangelischen Gemeindehaus. Weitere Gläubige nahmen via Stream teil. Hiesinger predigte dabei zu Gottes Treue auch in Krisenzeiten. Geplant ist, den Gottesdienst am Kocher in Zukunft wieder in gewohnter Regelmäßigkeit stattfinden zu lassen. „Wir freuen uns sehr, dass es jetzt endlich wieder losgeht“, sagte Pfarrer Langfeldt. „Mit dem Gottesdienst am Kocher ist unserer Gemeinde ein wunderbares Geschenk gemacht worden. Viele verschiedene Menschen mit ganz unterschiedlichen Gaben bringen sich hier ein. Das hat Ausstrahlung weit über unseren Kreis hinaus.“ Foto: opo