Von Bergwacht gerettet: 46-Jährige bei Reitunfall schwer verletzt

Aalen-Beuren. Schwere Verletzungen zog sich eine 46 Jahre alte Reiterin bei einem Unfall am Sonntagvormittag zu. Zusammen mit einer weiteren Frau war sie sich gegen 11.35 Uhr bei einem Ausritt im Waldgebiet Dellenhäule, als ihr Pferd plötzlich bockte. Die 46-Jährige wurde aus dem Sattel geschleudert, blieb jedoch im Steigbügel hängen, so dass sie von dem Tier rund 10 Meter über den Waldboden geschleift wurde, ehe der Steigbügel riss. Da die schwer verletzte Frau in einem sehr schwer zugänglichen Bereich lag, musste sie durch die Bergwacht geborgen werden, ehe sie notärztlich versorgt werden konnte. Die 46-Jährige wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in das Bundeswehrkrankenhaus nach Ulm geflogen. Ihr Pferd wurde rund 1 km entfernt von einem Radfahrer angetroffen und eingefangen.