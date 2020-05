Capitano-Aktion in Wasseralfingen hilft älteren und jüngeren Bürgern

Aktion Michael „Capitano“ Felten (3.v.r) aus Wasseralfingen hatte vor einigen Wochen eine Initiative zum Nähen von Atemmasken gestartet. Nach einem Aufruf hat sich ein gutes Dutzend Frauen gemeldet, die aus Stoffresten Alltagsmasken genäht haben. Mehr als 5000 auf diese Weise hergestellte Masken konnten so kostenlos an vorwiegend ältere Menschen abgegeben werden, der Rest wurde auf dem Wasseralfinger Wochenmarkt gegen eine kleine Spende verschenkt. Und so kamen jetzt rund 400 Euro für den guten Zweck zusammen. Das Geld kommt dem Wasseralfinger Kindergarten Regenbogen zugute, worüber sich Kita-Leiterin Claudia Dolmetsch besonders freut. Ortsvorsteherin Andrea Hatam bedankte sich sehr herzlich für diese Initiative – auch bei der Kreissparkasse Ostalb und der Löwenbrauerei, die die Aktion unterstützt haben.. Foto: opo