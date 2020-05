Aufmunterndes mitten in der Stadt

Stadtbild Liebevoll geschmückt bis ins Detail ist dieser Hauseingang in der Zollgasse in Ellwangen. Mit viel Grün und aufmunternden Sprüchen versehen, verschönt er dem Betrachter die Zeit und ist allemal einen Blick wert. Vielleicht auch eine Inspiration für andere Hausbesitzer in der Stadt? Text/Foto: jku