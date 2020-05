Automat repariert – Post entschuldigt sich

Post Einige Zeit war er defekt, der Briefmarkenautomat an der Hauptpost in der Friedrichstraße. Sich wegen einer Briefmarke in der Schlange an der Päckchenannahme anzustellen sei in diesen Zeiten unzumutbar, ärgerten sich SchwäPo-Leser. Was viele freut: Jetzt ist die Störung repariert, die Post entschuldigt sich in einer Pressemitteilung für die Unannehmlichkeiten. Foto: opo