Anzeige wegen Körperverletzung: Mann spuckt 61-Jähriger ins Gesicht

Aalen-Unterkochen. Eine 61-Jährige befuhr am Montag gegen 17.20 Uhr die Aalener Straße und hielt mit ihrem rechts Pkw an. Dabei hatte die Frau die Fensterscheibe ihres Fahrzeuges geöffnet. Unvermittelt trat ein ihr unbekannter Mann an den Pkw und spuckte der Frau zweimal ins Gesicht. Als sie daraufhin das Fenster ihres Fahrzeuges schloss, spuckte der Unbekannte weitere zwei Mal gegen die Fahrzeugscheibe. Nach dem Vorfall ging der Mann auf die andere Straßenseite, wo er sich auf die Bank einer Bushaltestelle setzte. Dort konnte er von Beamten des Polizeireviers Aalen angetroffen werden. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.