Sind unsere Grundrechte bedroht?

Diskussion Virtuelle Debatte über bürgerliche Rechte und Freiheiten in der Corona-Krise. Anmelden per E-Mail.

Aalen. Zu einer virtuellen Diskussionsveranstaltung zum Thema „Gemeinschaftlich handeln in der Corona-Krise – sind unsere Grundrechte und Grundfreiheiten bedroht?“ lädt der CDU-Fraktionsvize im Stuttgarter Landtag, Winfried Mack, am Donnerstag, 28. Mai, ein. Wer teilnehmen möchte, muss sich dazu per E-Mail anmelden.

„Durch die Corona-Pandemie hat sich unser Alltag gravierend verändert. Deutschland ist bei der Bekämpfung des Virus sehr erfolgreich“, so Winfried Mack. „Aber noch nie seit Gründung der Bundesrepublik hat der Staat so tief und abrupt in das soziale und wirtschaftliche Leben eingegriffen. Gerade viele Familien und viele Betriebe tragen eine große Last.“

Unsere Gesellschaft, so Winfried Mack, müsse lernen, das Risiko durch das Corona-Virus immer besser zu beherrschen. Das gelinge aber nur gemeinsam. Macks Forderung: „Grundrechtseingriffe dürfen nur in absolut notwendigem Ausmaß erfolgen, der Gesetzgeber muss permanent sorgfältig und umsichtig abwägen. Und Härten müssen dringend ausgeglichen werden.“

Die virtuelle Diskussionsveranstaltung beginnt mit kurzen Statements: Prof. Dr. Edgar Grande, Direktor des Zentrums für Zivilgesellschaftsforschung, Berlin, beschreibt die Herausforderungen für unsere Gesellschaft aus seiner Sicht. Er forscht über den Umgang der demokratischen Bürgergesellschaft mit Risiken. Uschi Strautmann, Chefredakteurin von SWR-Landespolitik, geht auf die Rolle und den Wert eines unabhängigen Journalismus ein. Lothar Frick, einst Büroleiter bei Heiner Geißler und Direktor der Landeszentrale für politische Bildung, spricht über den Bürgerprotest.

Teilnehmen können ca. 40 Bürgerinnen und Bürger. Notwendig ist eine Anmeldung unter der E-Mail-Adresse

winfried.mack.wk1@cdu.landtag-bw.de. Alle weiteren Informationen folgen dann individuell per Mail. Die Konferenz soll aufgenommen und anschließend ins Netz gestellt werden.