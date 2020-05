Pkw kracht gegen Hauswand

Ellwangen. Am Dienstagmittag gegen 15.24 Uhr fuhr ein Pkw-Fahrer in der Burgstraße in Ellwangen gegen eine Hauswand. Laut ersten Informationen der Polizei wurde eine Person verletzt. Die Feuerwehr, Polizei und Notarzt fahren derzeit zur Unfallstelle. Die Unfallursache ist aktuell noch nicht bekannt. Diese Meldung wird aktualisiert.