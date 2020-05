Ein Fünfeck mit einem Pentagramm

Aalen. So könnt Ihr ein gleichseitiges Fünfeck ganz ohne Hilfsmittel basteln! Das zeigt euch heute das Team vom Mitmachmuseum in Aalen.

So geht’s: Dafür braucht Ihr ein DIN A4 Blatt, ein Lineal und eine Schere. Messt an der langen Seite des Papiers einen vier Zentimeter breiten Streifen ab und schneidet ihn ab. Macht nun einen Knoten in den Papierstreifen. Zieht den Knoten ganz vorsichtig immer fester und drückt ihn dabei langsam flach, bis er sich nicht mehr fester ziehen lässt. Jetzt noch die überstehenden Enden nach hinten falten und fertig ist das gleichseitige Fünfeck.

Die fünf Kanten: Gleichseitig bedeutet, dass alle fünf Kanten des Fünfecks genau gleichlang sind. Betrachtet das Fünfeck genauer: Die Kante des Papierstreifens ist parallel zu einer Kante des Fünfecks. Wenn Ihr auch die verborgenen Kanten des Papierstreifens, die Diagonalen, nachzeichnet, ergibt sich in der Mitte ein schöner Stern, das „Pentagramm“. In der Mitte des Pentagramms steht ein kleineres Fünfeck auf dem Kopf.