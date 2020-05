Ein freundlicher Mittwoch

Am Mittwoch wird das Wetter auf der Ostalb sehr ordentlich. Es gibt eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken bei maximal 18 bis 22 Grad. 18 Grad gibt’s in Neresheim, 19 in Bopfingen, 20 in Ellwangen, 21 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 22 Grad. Es wird gleichzeitig auch der bislang wärmste Tag der Woche. In der Nacht zu Mittwoch ist es mal mehr, mal weniger bewölkt. Es kühlt ab auf 8 bis 5 Grad. Am Donnerstag tagsüber wechseln sich Sonne und teils dichte Wolken ab. Die Höchsttemperatur liegt bei 21, örtlich auch 22 Grad. Am Freitag scheint häufig die Sonne, die Werte liegen im unveränderten Bereich. Der erste Trend fürs lange Pfingst-Wochenende: Am Samstag sind zahlreiche Wolken unterwegs, ab und zu scheint aber auch mal die Sonne – maximal 20 Grad. Am Pfingstsonntag und Pfingstmontag wird es freundlich. Die Spitzenwerte pendeln sich um 20 Grad ein.