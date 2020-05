Festnahme auf dem Dach eines Supermarktes

Crailsheim. Der Fahndungshubschrauber der Polizei war in der Nacht zum Mittwoch gefragt. Kurz nach 2 Uhr informierte ein Zeuge, dass sich auf dem Dach eines Supermarktes in der Schönebürgstraße vermutlich Menschen befinden. Daraufhin wurde der Supermarkt durch mehrere Polizeistreifen umstellt und ein Polizeihubschrauber zur Fahndung angefordert. Tatsächlich konnte die Polizei kurz darauf zwei 17-Jährige auf dem Dach festnehmen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Der Hubschrauber war zuvor in Aalen im Einsatz. cow