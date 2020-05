ADFC-Aalen schlägt Kombilösung für Schättere-Trasse vor

Aalen-Unterkochen. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Aalen (ADFC) hält die Freigabe der Schättere-Trasse in Unterkochen für Radfahrer für notwendig und möglich. Das teilt er in einem Schreiben mit. Um Bewegung in die verhärtete Situation zu bringen, schlägt der ADFC daher eine Kombilösung vor. Diese soll die Nutzung der Schättere-Trasse und der Waldhäuser Steige beinhalten. Der ADFC schlägt vor, die Trasse nicht zu verbreitern und den Tunnel geschlossen zu lassen. Außerdem solle die Trasse für Radfahrer zu Zeiten schwacher Nutzung freigegeben werden. An Samstagen, Sonn- und Feriertagen soll diese für Radfahrer von 12 bis 18 Uhr gesperrt werden. Während dieser Zeiten soll die Waldhäuser Steige für den Kfz-Verkehr gesperrt und Radfahrer über diese Strecke umgeleitet werden.

Das könnte Sie auch zum Thema Schättere-Trasse interessieren: