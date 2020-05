Weissenberger verlängert

Fußball-Verbandsligist TSV Essingen ist wie alle anderen Fußball-Amateurvereine ebenfalls noch nicht auf den Rasen zurückgekehrt. Man wolle die endgültigen Entscheidungen des Württembergischen Fußballverbands schlichtweg abwarten.

Am Kader für die kommende Saison wird im Hintergrund dennoch fleißig gebastelt, sowohl bei Zu- als auch bei Abgängen.

Eine tragende Säule im TSV-Spiel hat nun für ein weiteres Jahr zugesagt, wie der Sportliche Leiter, Frank Sigle, bekanntgab. Niklas Weissenberger wird auch in der kommenden Saison die Fäden in der defensiven Zentrale ziehen. „Niklas ist ein ganz wichtiger Spieler für uns und wir freuen uns natürlich über seine Zusage“, so Sigle.