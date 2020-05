Hannes und der Bürgermeister im Juli 2021

Kabarett Hannes und der Bürgermeister – das beliebte schwäbische Duo hat seine Auftritte in der Stadthalle coronabedingt abgesagt. Statt am 22. und 23. Juni 2020 treten sie am 5. und 6. Juli 2021 auf. Tickets müssen nicht getauscht werden, sie sind auch am jeweiligen Ersatztermin gültig. Archivfoto: Hientzsch