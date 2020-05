Ostalb-Bauern protestieren: Forderung nach Rücktritt der Bundesumweltministerin

Landwirte fahren heute bundesweit zu SPD-Geschäftsstellen, um gegen Aussagen der Bundesumweltministerin Svenja Schulze zu protestieren. Die Ostalbbauern sammeln sich um 11 Uhr an den Limes-Thermen und fahren dann zur SPD-Geschäftsstelle.

In einer Pressemitteilung des LSV heißt es: "Die Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat am Dienstagabend der Landwirtschaft die Alleinschuld am Verlust der Artenvielfalt gegeben: zu viel Dünger und Pestizide würden auf den Wiesen und Weiden eingesetzt und die intensive Wiesenmahd würde ebenfalls negativ einwirken. Ein Dialog mit dem Bundesumweltministerium war bislang nicht möglich, Kontaktaufnahmen unsererseits werden ignoriert."

Aus diesem Grund ruft Land schafft Verbindung Deutschland an diesem Donnerstag, 28. Mai zu bundesweiten Protestkundgebungen auf.

Weiter wird vom LSV gefordert: "Da der von uns gewünschte und mehrfach angebotene offene und sachliche Dialog mit dem Bundesumweltministerium nicht möglich ist, fordern wir den sofortigen Rücktritt von Frau Svenja Schulze und Herrn Jochen Flasbarth."