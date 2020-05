Pkw überschlägt sich: Fahrübung einer 15-Jährigen endet mit zwei Verletzten

Aalen. Wie die Polizei mitteilt, verursachte eine 15-Jährige am Mittwochnachmittag kurz nach 15 Uhr einen Unfall, bei dem sie selbst leicht und ihre 66 Jahre alte Großmutter schwer verletzt wurden. Das Mädchen hatte mit ihrer Oma auf dem Parkplatz des Spieselstadions das Rückwärtseinparken geübt. Dabei drückte sie unvermittelt das Gaspedal durch, weshalb das Fahrzeug einen Maschendrahtzaun durchbrach und eine rund drei Meter tiefe Böschung hinabstürzte. Der Pkw überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Die Jugendliche konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien - ihre Großmutter musste von der Freiwilligen Feuerwehr und Kräften des DRK aus dem Pkw befreit werden. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 5000 Euro; der am Zaun entstandene Schaden beziffert sich auf ca. 500 Euro.