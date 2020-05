Festivalwochenende: Drive-in-Disco in Nördlingen

Nördlingen. Wer in der aktuellen Corona-Krise nicht auf Disco verzichten will, muss am Wochenende nach Nördlingen fahren. Auf der großen Kaiserwiese, auf der sonst die Nördlinger Mess stattfindet, heizen am Pfingstwochenende DJ’s dem Partyvolk in ihren „eigenen Quarantänekapseln“ ein. Diese Art einer Drive-in-Disco ist bisher in Bayern einmalig. Pro Auto dürfen maximal zwei Personen sein. Getränke dürfen selbst mitgebracht werden.

Am Freitag wird unter dem Motto „Festival Editon“ gefeiert, Samstag heißt es „90er vs. 200er Partys“ und am Sonntag gibt es eine „Messparty mit Showband“. Die Tickets kosten für 2 Personen sind 29,50 Euro. Die Veranstalter erklären den Preis auf ihrer Facebookseite so: "In den jetzigen Zeiten sind wir froh euch überhaupt eine Möglichkeit zum feiern bieten zu können, jedoch ist es uns aktuell nicht erlaubt Getränke oder Speisen zu verkaufen. Dies bedeutet wir haben für dieses Event die extrem hohe Gesamtkosten.“

Tickets gibt es nur im Vorverkauf unter: http://tickets.autoarena-disco.de