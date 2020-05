Scheibe eingeschlagen und Navi gestohlen

Ellwangen. In der Nacht auf Donnerstag schlugen bisher unbekannte Diebe eine Scheibe eines Lkws ein, der auf einem Betriebsgelände in der Max-Eyth-Straße in Ellwangen abgestellt war. Anschließend bauten sie das Navigationsgerät aus dem Armaturenbrett heraus und nahmen es mit. Der Schaden wird von der Polizei auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer: 07961/9300 entgegen.