Abriss der „Brezge“ vertagt

Gemeinderat Für die Innerortsentwicklung in Kirchheim soll Haus in der Langestrasse weichen. Neue Ausschreibung gewünscht.

Kirchheim/Ries. Um die Innerortsentwicklung ging es in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Kirchheim. Bürgermeister Willi Feige konnte verkünden, dass der Kaufvertrag für das Anwesen Langestrasse 35 (Brezge) unterzeichnet ist. So kann hier ein Rückbau beginnen. Über eine Bürgerbeteiligung soll dann das Areal neu geordnet werden.

Das Gelände umfasst 3 000 Quadratmeter und wurde bereits einer Voruntersuchung unterzogen. „Diese fiel sehr positiv aus,“ sagte Feige. Nachdem eine Firma bereits diese Voruntersuchung durchgeführt hatte, sollte diese nun den Auftrag für eine Abbruchausschreibung sowie die Bauüberwachung erhalten. Hierfür waren 23 335 Euro veranschlagt. Gemeinderat Kurt Götz forderte eine Vertagung des Themas und wünschte ein Alternativangebot. Mit sechs Ja-Stimmen zu fünf Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen wurde dem Antrag stattgegeben.