Never Regret rockt beim Autokino in Ellwangen

Ellwangen. Primetime ist neuerdings vormittags um 11 Uhr! Zumindest, wenn es nach den vier Jungs der Ellwanger Rock- und Metal-Band Never Regret geht. Am Samstag, 30. Mai, geben sie ihr erstes Konzert im Autokino auf dem Schießwasen, das auf die 50 Quadratmeter große Leinwand übertragen wird. Zuschauer können Gesang, Schlagzeug, Gitarren und Bass bequem über ihr Autoradio empfangen – und kommen so auch in Corona-Zeiten in den Genuss eines Live-Auftritts. Der Eintritt ist frei, es gibt kulinarische Angebote vor Ort. Einlass ist um 10.30 Uhr.