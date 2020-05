Unbekannte setzen Grünfläche mehrmals in Brand

Aalen. Bereits zum vierten Mal innerhalb weniger Tage setzte eine unbekannte Person oder unbekannte Personen am Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr eine Grünfläche im Bereich der Hochschule Aalen in Brand. Das Feuer breitete sich laut Polizeiangaben in der Beethovenstraße auf eine Größe von rund acht Quadratmetern aus, ehe es von der Freiwilligen Feuerwehr Aalen, die mit drei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht wurde. Rund zwei Stunden später musste die Feuerwehr erneut anrücken, da im dortigen Bereich wiederum eine Grünfläche, diesmal rund 15 Quadratmeter, brannte. Der Täter oder die Täter versuchten noch weitere Stellen anzuzünden; hier breitete sich jedoch kein Feuer aus. Hinweise bezüglich verdächtiger Personen oder Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361/5240 entgegen.