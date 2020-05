Beim Abflammen von Unkraut Hecke und Zaun in Brand gesetzt

Aalen-Dewangen. Versehentlich setzte ein 76-Jähriger am Freitagvormittag gegen 11 Uhr eine Thujahecke samt Jägerzaun in Brand. Der Mann wollte eigentlich nur Unkraut abflammen. Durch das Missgeschick wurden etwa vier Meter Hecke und Zaun in Mitleidenschaft gezogen, berichtet die Polizei. Dem Mann gelang es mit Hilfe von weiteren Personen und Feuerlöschern das Feuer weitestgehend zu löschen. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den restlichen Brand. Der Schaden beläuft sich, laut Aussage der Polizei, auf rund 1000 Euro.