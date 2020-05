Was der Kulturverein spendet

Aalen. Der Alevitische Kultur Verein Aalen hat Lebensmittel im Wert von 600 Euro an den Tafelladen in Aalen gespendet. Varol Aziret und Sertap Colak überreichten als Vertreter des Vereins die gespendeten Waren an diesem Mittwoch an den Leiter des Tafelladens, Gerhard Vietz. „Die Intention der Spende galt dem solidarischen Grundgedanken“, sagt die Organisatorin Emine Ulusan. In der Lehre des Alevitentums bilde vor allem der Grundgedanke der Solidarität mit den Mitmenschen den Grundpfeiler.

Am selben Tag spendete der Alevitische Kultur Verein 100 Atemschutzmasken an die Lebenshilfe in Aalen. Sertap Colak und Remzyie Yilmaz überreichten die Masken an den Bereichsleiter Sven Groß. „Das Selbstverständnis jeder Alevitischer Kulturgemeinde definiert sich daraus, ein Teil einer Gesellschaft beziehungsweise einer Gemeinde zu werden“, erklärt Ulusan. Aus diesem Grund habe man sich entschieden, in diesen Zeiten, Nachbarn, Freunde und Mitmenschen in Aalen zu unterstützen.