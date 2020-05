Livemusik mit Karin Fitzel am See

Rainau-Buch. Karin Fitzel, „The Soulvoice“, singt am Pfingstmontag, 1. Juni, live am Bucher Stausee auf der Seebühne beim Kiosk Leuchtturm Welthits. Die musikalische Weltreise beginnt um 14.30 Uhr. Ein Sicherheitsabstand von 5 Metern zu den Gästen ist laut Veranstalter gewährleistet. Foto: Fabby Look