Binoche und Depp im Autokino

Ellwangen. Beim Ellwanger Autokino haben die Kinofans den Publikumsfilm gewählt: Von den drei zur Auswahl stehenden Filmen erhielt „Chocolat – Ein kleiner Biss genügt“ die meisten Stimmen. Tickets gibt es auch noch für die Kinderfilme „Ostwind - Aris Zukunft“ am Samstag, für „Die kleine Hexe“ am Sonntag, 15 Uhr und für „Asterix im Land der Götter“ am Montag, Beginn ist jeweils 15 Uhr. „Bad Boys for Life“ und „Joker“ sind ausverkauft.

Tickets gibt es online unter www.autokino-ellwangen.de